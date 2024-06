Homem é multado em quase 2 milhões de reais e van com produtos irregulares é apreendida - Foto: Divulgação/PRF

Homem é multado em quase 2 milhões de reais e van com produtos irregulares é apreendidaFoto: Divulgação/PRF

Publicado 14/06/2024 19:36 | Atualizado 14/06/2024 19:37

Itatiaia - Uma van foi apreendida com carga de perfumes com notas irregulares no Posto de Controle Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia (RJ). A apreensão aconteceu na terça-feira (11), por agentes da Operação Foco.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo transportava uma carga de perfumes importados no valor de quase R$ 1,5 milhão com notas fiscais irregulares.

O motorista foi abordado na Via Dutra, na altura de Barra Mansa, por agente da PRF. O homem, de 47 anos, confessou ter usado uma rota clandestina para não pagar o ICMS ao Estado do Rio.

Ao identificar a irregularidade fiscal, os policiais o escoltaram até o Posto de Controle Fiscal. A mercadoria foi apresentada à Receita Estadual e multada em quase R$ 2 milhões.