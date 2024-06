PM apreende drogas e arma de fogo em Resende - Foto: Divulgação/Polícia Militar

PM apreende drogas e arma de fogo em ResendeFoto: Divulgação/Polícia Militar

Publicado 13/06/2024 11:33

Resende - A Polícia Militar de Resende apreendeu drogas e uma arma de fogo na tarde desta quarta-feira, em Resende (RJ). A apreensão aconteceu na Rua Almerinda Gonçalves, localidade conhecida como Beco da Bomba, no Morro do Batista.

De acordo com informações da PM, eles receberam denúncias que um suspeito estaria escondendo drogas e armas próximo a uma área de mata no Morro do Batista. Ao chegarem no endereço, os agentes avistaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu.

A polícia fez buscas pelo local, mas não conseguiu localizá-lo. No entanto, os agentes avistaram um grande material dentro de um veículo. Foram apreendidos uma pistola 9 milímetros, um carregador, sete munições, 54 pinos de 20$ contendo pó branco, 95 pinos de 5$ contendo pó branco, 67 trouxinhas de erva seca, 26 comprimidos de ecstasy, R$ 23,00 e um cinto de guarnição.



Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Resende, que está investigando.