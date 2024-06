Espetáculo gratuito realiza apresentação em Resende neste sábado - Foto: Divulgação

Publicado 14/06/2024 19:41

Resende - O Diversão em Cena vai realizar, neste sábado (15), o espetáculo musical Chapeuzinho Vermelho, em Resende (RJ). Através da encenação, as crianças serão transportadas para um mundo de fantasia e aprendizagem.

Promovido há 14 anos, o Diversão em Cena está presente em mais de 60 cidades do país. O conto tem como objetivo falar com as crianças sobre como equilibrar o mundo virtual com o mundo real. Na história, a personagem principal redescobre, a caminho da casa da vovó, como é gratificante ter contato com a natureza e encontrar animais.

A apresentação acontece por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com produção da Mira Produções.

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

Resende

15 de junho, sábado, 18h.

Local: SEMEL (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer)

Av. Construtor Clemente Barbosa – Jardim Aliança II

Entrada gratuita