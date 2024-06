Publicado 18/06/2024 15:00 | Atualizado 18/06/2024 17:17

Resende - Três adolescentes de 12, 14 e 15 anos, foram apreendidos na noite de segunda-feira (17), por furtar duas motocicletas em Resende (RJ). A apreensão aconteceu na Rua Cadete Souto, no bairro Montese.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes receberam denúncia de que três indivíduos armados estariam no endereço. Ao chegarem no local indicado, a polícia encontrou os adolescentes com 13, 15 e 16 anos de idade, tentando ligar uma motocicleta.

No caminho para a delegacia, os suspeitos confessaram que estavam com outra moto furtada. A PM voltou ao bairro para procurar e encontrou a motocicleta que os adolescentes haviam falado.

Os veículos e os três adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de Resende. Todos irão responder por fato análogo a furto e permanecem apreendidos.