MAM abre exposição de Claudionor Rosa em ResendeFoto: Divulgação

Publicado 18/06/2024 17:46

A Casa de Cultura Macedo Miranda (MAM) de Resende está com a exposição sobre a história de Claudionor Rosa aberta de segunda a sexta-feira na cidade. O objetivo é compartilhar a vida e obra do historiador de Resende e mostrar detalhes sobre o crescimento do município.

Claudionor Rosa nasceu em Guaianases, em São Paulo, e mudou para Resende quando tinha 23 anos de idade. Ele passou a vida dedicando-se e promovendo atividades culturais na cidade, como literatura, artes, poesia, música e pesquisas históricas, sempre incentivando aulas-passeio, saraus, debates e exposições.

Ele foi o responsável pela fundação do Museu da Imagem e do Som (MIS), a Associação do Samba e o Grêmio Literário de Resende e seus concursos. Além disso, Claudionor foi diretor no acervo do Arquivo Histórico da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda.

A exposição está aberta no MAM Resende, de segunda à sexta-feira das 08h às 12h e das 13h às 17h. O endereço é na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico.