Moradores do bairro Parque Ipiranga reclamam de falta de fiscalização nas ciclovias - Foto: Jornal O Dia

Moradores do bairro Parque Ipiranga reclamam de falta de fiscalização nas cicloviasFoto: Jornal O Dia

Publicado 19/06/2024 19:57

Moradores do bairro Parque Ipiranga, em Resende (RJ), reclamam da falta de fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Resende em relação ao trânsito no local. De acordo com o depoimento deles ao Jornal O Dia, os motoristas que frequentam a região deixam os veículos estacionados de forma irregular em ciclovias e impedem a circulação de quem mora no bairro.

Segundo uma moradora, que faz parte da Associação de Moradores do Ipiranga, este problema vem crescendo desde a criação de bares e restaurantes na localidade. "É um problema sério e frequente. Mas não é só ali (na Avenida principal), nas ruas próximas e na direção do Condomínio Alphaville, as ruas são mais estreitas e muitos moradores, que precisam entrar na garagem de suas casas, não conseguem, porque tem carro estacionado onde não é permitido. Os motoristas vão colocando os carros como querem e não se importam com os moradores que precisam entrar em casa.", conclui.

O bairro Parque Ipiranga foi fundado em 1960 e palco da transformação da cidade. Hoje é um dos mais desenvolvidos do município, com uma população de aproximadamente 15 mil habitantes. Mas com o passar dos anos, o cenário residencial foi se modificando. Durante a pandemia do Covid-19, em abril de 2021, o complexo "Alphapark" foi fundado. O espaço se tornou um parque cultural e gastronômico à céu aberto e um atrativo estratégico para a população, já que não haviam muitas opções de lazer na cidade.

Com a criação desse novo local no bairro, centenas de pessoas passaram a encontrar ali um novo ponto de encontro com a família e amigos todas as noites. E com o crescimento acelerado, outros estabelecimentos começaram a aparecer na principal avenida do Parque Ipiranga. Pelo menos seis restaurantes, bares e padarias foram abertos e hoje complementam o setor gastronômico do bairro.

Apesar do desenvolvimento ser positivo economicamente, a falta de fiscalização por parte da prefeitura têm sido uma grande preocupação dos moradores e motivo de insatisfação com o governo municipal. Segundo o relato de uma outra moradora do bairro, ela foi impedida de sair de casa com a neta, porque um carro havia parado na frente do portão da garagem dela. Além de não respeitarem a sinalização de garagem, a ciclovia também é ignorada.

"Tem gente que para na ciclovia para comprar pão, sendo que tem vaga disponível na rua." relata a moradora.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar o veículo em ciclovia é infração grave, somando cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação do condutor e multa de R$ 195,23.

O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Resende sobre as questões acima. Por nota, a prefeitura respondeu que a fiscalização na região do bairro Ipiranga já é feita, mas que a Guarda Municipal irá intensificar as ações no local com as equipes para diminuir o estacionamento indevido na ciclovia.