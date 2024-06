Publicado 20/06/2024 17:02

Resende - Uma mulher, de 59 anos, foi encaminhada para a delegacia de Resende suspeita de manter uma mulher de 31 anos e a avó, de 79 anos, em cárcere privado no fim da tarde desta quarta-feira (19). O caso aconteceu na Rua Poeta Duque Costa, no bairro Cabral, em Resende (RJ).



Segundo informações da Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia de cárcere privado pela Sala de Operações e seguiram até o endereço da ocorrência. Chegando ao local, a polícia encontrou a suspeita que demonstrou não saber de nenhum chamado.



Os policiais questionaram a mulher sobre o nome da autora da denúncia e ela informou que a vítima estaria na casa dos fundos com sua avó. Ao chegaram no local indicado, encontraram as duas, que confirmaram a denúncia que fizeram. Segundo o depoimento de uma delas a polícia, a suspeita não as deixava sair de casa há dois dias.

Diante disso, os agentes conduziram ambas as partes até a delegacia de Resende, onde, após apreciação dos fatos pela autoridade policial, foi confeccionado um boletim de ocorrência, sendo ambas as partes ouvidas e liberadas.