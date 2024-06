Música na Alegria acontece neste domingo, em Resende. - Foto: Divulgação

Música na Alegria acontece neste domingo, em Resende.Foto: Divulgação

Publicado 21/06/2024 18:10

Resende - Mais uma edição do projeto "Música na Alegria" vai acontecer neste domingo, dia 23 de junho, em Resende (RJ). O evento será realizado a partir das 17h na Praça Dionice dos Santos Pires (Praça do Ponto Final), na Rua dos Minuanos.



O objetivo da ação é promover a cultura e divulgar os artistas locais. Os cantores Pedro Júnior, Kadu Silva e Paulo Toró irão se apresentar. Além de música, terão diversos brinquedos infantis, pipoca, algodão doce e pintura facial para as crianças.



Além desse projeto, no domingo também acontece outra iniciativa na cidade. O "Música na Feira" será realizado a partir das 11h com a banda de pop rock Sr. Gouveia. O evento é realizado todos os domingos na Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, em Resende.