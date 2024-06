PM de Resende apreende câmeras que criminosos estavam usando para monitorar bairros - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 25/06/2024 16:25

Resende - A Polícia Militar de Resende descobriu nesta segunda-feira (24) um enorme sistema de monitoramento usado a favor da criminalidade em pelo menos quatro regiões da cidade. Os criminosos usavam equipamentos como câmera de segurança para agir e não serem pegos pela polícia.

De acordo com informações da PM, os agentes começaram a suspeitar da presença dessas câmeras de monitoramento após os flagrantes terem diminuído consideravelmente nas últimas semanas. Já as ocorrências com agentes descaracterizados permaneceram em um nível normal.

Depois de um trabalho de inteligência e análises visuais, a PM identificou diversos postes onde esses materiais estavam instalados. Os equipamentos estavam em ruas dos bairros Paraíso, Fazenda da Barra, Elite, Cidade Alegria e Baixada da Olaria.



Ao todo mais de 18 câmeras de monitoramento. Dentre esses materiais também está o interruptor que servia para desligar a energia elétrica em uma das localidades.

Os equipamentos foram retirados dos postes e encaminhados para a delegacia de Resende, que vai ficar responsável pela investigação do caso. Além disso, o Ministério Público também está com uma investigação para identificar quem usava essas câmeras de monitoramento.