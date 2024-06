Publicado 25/06/2024 16:01

Resende - Um homem, de 29 anos, e um adolescente, de 12 anos, foram apreendidos com drogas na noite desta segunda-feira (24), em Resende (RJ). Caso aconteceu na Rua Quinze, no bairro Fazenda da Barra 3.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição estava seguindo as diretrizes do comandante do 37ºBPM quando, em patrulhamento pelo endereço, teve a atenção voltada para dois indivíduos em uma motocicleta.

Ao avistarem a viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados e abordados. Durante a abordagem, os agentes identificaram que o homem, de 29 anos, era condutor da moto. Após realizarem uma revista, os policiais não encontraram nada ilícito.

No entanto, com o adolescente, de 12 anos, que estava utilizando uma gandola camuflada, a PM encontrou uma sacola plástica com 140 pinos contendo pó branco.

Diante dos fatos ambos foram conduzidos para 89DP e após apreciação do delegado, o homem foi autuado nos artigos 33 e 35 da lei 11343/06 permanecendo preso e o adolescente foi autuado no fato análogo aos artigos 33 e 35 da lei 11343/06 permanecendo apreendido.

A motocicleta também ficou apreendida.