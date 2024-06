Publicado 25/06/2024 21:35

Resende - A Prefeitura Municipal de Resende vai realizar o 4º Fórum de Enfrentamento à Violação de Direitos da Pessoa Idosa na próxima quarta-feira, dia 3 de julho.

A ação vai acontecer das 8h ao meio-dia na Câmara Municipal, que fica na Praça Dr. Oliveira Botelho, no Centro de Resende (RJ). Essa é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social e o Centro Dia da Pessoa Idosa.

O objetivo é falar sobre as “Estratégias de enfrentamento à violação de direitos da pessoa idosa nas políticas públicas” e trazer algumas questões sobre o enfrentamento dessa violação. e Podem participar os profissionais da área da saúde, saúde mental, assistência social, Ministério Público e Judiciário.



Serviço



4° Fórum Municipal de Enfrentamento à Violação de Direitos da Pessoa Idosa



Dia: 03/07 (quarta-feira)



Horário: 8h às 12h



Local: Câmara Municipal, Praça Dr.Oliveira Botelho, n°262, Centro



Programação



8h30: credenciamento e coffeebreak



9h: mesa de abertura



9h10: Palestra com Licia Mattesto: Assistente Social pela Unigranrio, Especialista em Elaboração e Projetos Sociais, Superintendente da Pessoa Idosa/Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável, Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.



Tema: Desafios do Sistema de Garantia de Direitos e Proteção Social da Pessoa Idosa no cenário atual.



9h50: Mesa de Serviços da SMASDH voltados para a Pessoa Idosa



9h55: Apresentação CCIs



10h10: Apresentação CREAS



10h30: Apresentação Centro Dia da Pessoa Idosa 10h50: Palestra com a Dra. Simone Tourino – Assistente Social pela UFF, especialista em política de assistência Social pela UERJ, Mestre em serviço social (UFRJ), Dra. em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, Professora da UFRRJ e Superintendente de Políticas para idoso da DEDOSH



Tema: Estratégias de enfrentamento à Violação de Direitos da Pessoa Idosa na Política Pública.



11h30: Abertura para perguntas e debate



12h: Encerramento