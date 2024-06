Publicado 27/06/2024 16:15

Resende - A Prefeitura Municipal de Resende foi convidada pela Secretaria Estadual de Saúde para realizar uma apresentação na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro na última semana. O convite surgiu devido ao destaque da cidade na área de saúde bucal.

Durante a programação do evento, teve ainda uma apresentação das novas diretrizes para a saúde bucal pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde. Resende ganhou o título de terceiro Melhor Programa de Saúde Bucal do Brasil e foi destaque no estado.



Segundo Flávio Monteiro de Barros Carvalho, superintendente municipal de Saúde Bucal, durante o evento, foram apresentados os serviços que são oferecidos na saúde pública de Resende. A cidade conta com um Manual de Biossegurança e Procedimento Operacional Padrão (POPs) em todas as unidades de saúde bucal e todos os profissionais passam por capacitação e treinamento periódicos, conforme as orientações da Anvisa e do Ministério da Saúde.