Apresentações teatrais acontecem este fim de semana em ResendeFoto: Divulgação/PMR

Publicado 27/06/2024 16:33 | Atualizado 27/06/2024 16:33

Resende - Duas apresentações teatrais serão realizadas neste sábado (29) e neste domingo (30), em Resende (RJ). A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda. As apresentações teatrais acontecerão na Escola das Artes no Espaço Z, localizado na Avenida Gustavo Jardim, s/nº, Centro.



A peça de sábado tem como título: “Eles não usam Black-tie’. A história foi escrita por Guarnieri e fala sobre uma família de trabalhadores que entra em crise quando o pai sindicalista rompe com o filho ‘fura-greve’. A drama surge a partir deste confronto entre pai e filho. Já a peça de domingo é ‘O Casamento Suspeitoso’. O escritor e filósofo Suassuna mergulha no universo cômico no sertão nordestino e explora a visão religiosa do homem e do mundo com enfoque no pecado da luxúria.



Segundo Thiago Zaidan, presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, o objetivo do projeto, que oferece aulas gratuitas aos estudantes do município, é também exibir espetáculos de qualidade e acessível à população.

O Espaço Z se localiza na Avenida Gustavo Jardim s/n, no centro de Resende. Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos a partir das 18h do dia da apresentação marcada para ambas as peças às 19h, no Espaço Z.