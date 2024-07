Homem é preso por dirigir sem CNH e por dívida de pensão alimentícia - Foto: Divulgação/ PRF

Homem é preso por dirigir sem CNH e por dívida de pensão alimentíciaFoto: Divulgação/ PRF

Publicado 01/07/2024 16:17

Resende - Um homem, de 42 anos, foi preso na noite de domingo (30) em Resende (RJ). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação e contra ele havia um mandado de prisão em aberto. A prisão aconteceu na altura do km 310 da Via Dutra.

Uma equipe da PRF estava realizando uma fiscalização na rodovia, quando avistou um carro e decidiu realizar a abordagem. O condutor informou um suposto nome aos policiais e disse que estava sem seus documentos pessoais. Os agentes fizeram a busca, mas não encontraram nenhuma informação com os dados que o homem havia passado.

O homem confessou e disse que não informou o nome correto para tentar escapar da prisão. Em consulta ao sistema, a equipe da PRF constatou que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação e que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por não pagamento de Pensão Alimentícia.

Os agentes deram voz de prisão ao indivíduo e a ocorrência encaminhada à 89ª DP de Resende para registro do cumprimento do Mandado de Prisão. O homem ficou preso e foi multado por dirigir sem possuir CNH, no valor de R$ 880,41.