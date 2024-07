Publicado 02/07/2024 10:58

Resende -A Casa de Cultura Macedo Miranda de Resende (RJ) abriu nesta segunda-feira (1) a exposição "Chico 80 anos". Essa é uma realização da Prefeitura Municipal de Resende e está acontecendo no Museu da Imagem e do Som (MIS), que fica na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, nº 117, no Centro Histórico.

A exposição “Arte na Capa” comemora a aniversário de Chico Buarque, comemorado no dia 19 de junho, autor de clássicas canções como ‘Construção’ ‘Olhos nos Olhos’ e ‘Geni e o Zepellin’ é um exímio letrista, capaz de fazer poesia sobre os temas mais variados.

No espaço, terão capas de antigos discos de vinil que fazem parte do acervo do Museu da Imagem e do som de Resende. A exposição pode ser visitada até o último dia do mês, das 12h às 17h, de segunda a sexta.