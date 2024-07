Publicado 02/07/2024 11:36

Resende - Um jovem foi preso por tráfico de drogas nesta segunda-feira (1), em Resende (RJ). De acordo com informações da Polícia Militar, a prisão aconteceu na Rua Santa Rosa, no bairro Paraíso.

Uma equipe da PM recebeu uma denúncia de que indivíduos estavam armados e vendendo drogas no endereço acima. Ao chegarem no local, os suspeitos avistaram a viatura se aproximando e tentaram fugir. Um deles tentou pular a janela dos fundos de uma casa, mas foi alcançado pelos policiais.



Com ele, a polícia encontrou uma mochila com 287 cápsulas de cocaína, uma pistola e 25 munições calibres 9 milímetros, 287 pedras de crack e R$ 240.



Todo o material apreendido e o suspeito foram encaminhados para delegacia de Resende. O jovem foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas e posse ou porte de arma de fogo.