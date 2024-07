Publicado 04/07/2024 15:15

Resende – Atividades sobre a saúde do homem serão realizadas nesta sexta-feira (5) em Resende (RJ). Essa é uma iniciativa da Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde.



A programação vai ter início nesta sexta às 9h com uma aula sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Funcionários de saúde da Unidade da Família dos bairros Morada da Barra e Fazenda da Barra III poderão participar.



O cronograma se estende até agosto em diferentes localidades. Entre as atividades, no dia 15 de julho vai acontecer o 3º Seminário Municipal de Resende sobre a saúde do Homem, na Universidade Estácio de Sá. Promover o autocuidado e o enfrentamento a doenças estão entre os principais assuntos da palestra.



Confira abaixo a programação completa:



05/07 (sexta-feira), às 9h: Capacitação da equipe de profissionais sobre a PNAISH e os Eixos de atuação profissional. Local: USF Morada da Barra/USF Barra III



11/07 (quinta-feira), às 9h às 12h: Roda de conversa sobre Saúde do Homem para usuários do CRAS

Local: CRAS Jardim Esperança



15/07 (segunda-feira), das 13h às 16h: III Seminário Municipal de Resende sobre Saúde do Homem

Local: Universidade Estácio de Sá



25/07 (quinta-feira), às 9h: Capacitação da equipe de profissionais sobre a PNAISH e os Eixos de atuação profissional. Local: USF Baixada da Olaria



26/07 (sexta-feira), às 9h: Capacitação da equipe de profissionais sobre a PNAISH e os Eixos de atuação profissional. Local: USF Jardim Primavera



02/08 (sexta-feira), às 9h: Palestra sobre Paternidade e Cuidado para os genitores e profissionais da saúde da APMIR. Local: APMIR



27 e 28/08, (terça e quarta-feira), das 8h às 16h: Curso do Promundo, Ministério da Saúde e Coordenação Estadual de Saúde para os gestores, coordenadores e profissionais da APS dos municípios do Estado do RJ. Local: Auditório da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro