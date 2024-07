Publicado 05/07/2024 15:29 | Atualizado 05/07/2024 15:31

Moradores de Quatis que fazem acompanhamento com hematologista foram informados, pela Secretaria Municipal de Saúde de Resende, que não podem mais serem atendidos no Posto de Saúde da cidade. De acordo com os pacientes, o atendimento sempre foi feito dessa forma, já que em Quatis (RJ) não há profissionais disponíveis com essa especialidade.

Jorge é morador de Quatis e é acompanhado por médicos do HINJA devido a um câncer que teve em 2018. De acordo com o relato dele ao Jornal O Dia, um dos especialistas que ele tem que se consultar periodicamente é o hematologista. No início ele foi encaminhado para o Posto de Saúde do Manejo e depois para o Posto de Cidade Alegria, ambos em Resende (RJ).

Ainda segundo Jorge, o atendimento era muito eficiente, mas agora ele mal consegue se consultar na cidade. "Tiveram dias que eu tive que esperar a médica do lado de fora do posto, para ela me atender." comenta. Tentando solucionar o problema, ele entrou em contato com a Prefeitura de Resende e de Quatis sobre o ocorrido, mas foi recomendado que ele fosse até a capital para receber o atendimento que precisava. No entanto, é um deslocamento muito grande e com custos para realizar uma consulta simples ao hematologista.

Mas Jorge não é o único que está passando por esse problema. A Doralice também é moradora de Quatis e, mesmo com o encaminhamento para o hematologista em mãos, não consegue ser atendida em Resende (RJ).

O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Resende que informou por nota que o município não é um centro de referência em Oncologia. Disse ainda que os pacientes que precisam de tratamento de câncer devem procurar um centro de referência, através da secretaria saúde do seu município. Na região Sul Fluminense, esse centro é a OncoBarra.

Já a Prefeitura de Quatis disse, por nota, que o município de Resende não dispõe de vagas para as consultas e procedimentos com Hematologista e que por isso os pacientes são encaminhados para a cidade do Rio de Janeiro. Confira a nota na íntegra:



O município de Quatis dispõe de uma PPI – Programação Pactuada e Integrada. Trata-se de uma espécie de parceria para consultas, procedimentos ou cirurgias gerenciada pela Secretaria de Estado de Saúde, com todos os municípios do estado. Contudo, atualmente, o município de Resende não dispõe de vagas para as consultas e procedimentos com Hematologista. Tal situação impede que pacientes do município de Quatis não possam receber atendimento no município resendense, fazendo com que Quatis transfira os pacientes para outro município pactuado que, no caso, é a cidade do Rio de Janeiro.



Dessa forma, informamos que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) passará a agendar as consultas dos pacientes para serem atendidos na capital. Basta o paciente procurar a secretaria, situada no Centro Administrativo 25 de Novembro (prédio da Prefeitura Municipal) e realizar o agendamento com a equipe responsável. Ressaltamos, ainda, que toda a logística de atendimento ao munícipe, bem como disponibilização de transporte necessário, fica por conta da própria Prefeitura.