Prefeitura de Resende inaugura laboratório de Iniciação Científica nesta sextaFoto: Divulgação/PMR

Publicado 05/07/2024 15:07

Resende - Um laboratório de Iniciação Científica foi inaugurado nesta sexta-feira (5) em Resende (RJ). A inauguração aconteceu na Escola Municipal Jardim das Acácias, no bairro Fazenda da Barra 2.

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Resende e a Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), do Governo do Estado. O objetivo do projeto é promover atividades ligadas à ciência, tecnologia e inovação nos municípios.

O local têm capacidade para atender até 35 crianças com idades entre 8 e 12 anos. Com as atividades dentro do laboratório, os estudantes terão contato direto e prático com a tecnologia orientada, complementando a teoria já ensinada em sala de aula.

Segundo a Prefeitura Municipal de Resende, um segundo Laboratório de Iniciação Científica “Intramuros” será construído para os alunos do Colégio Municipal Getúlio Vargas, na Cidade Alegria.