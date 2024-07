Publicado 08/07/2024 20:59

Resende - Um condutor foi preso em flagrante por dirigir embriagado e causar um acidente na noite de sábado (6), em Resende (RJ). A prisão aconteceu por volta das 19h no km 306 da Via Dutra.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os agentes foram até o local para atender uma colisão traseira entre dois carros. Assim que chegaram no endereço, fizeram o teste etílico, mais conhecido como bafômetro, nos dois condutores. Em um dos testes, no motorista de 64 anos, foi constatado embriaguez com o resultado de 0,71 mg/L.

A pena por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência pode ser de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

O idoso foi preso em flagrante e a ocorrência registrada na 89ª Delegacia de Polícia de Resende. Além da prisão, ele foi multado por dirigir embriagado no valor de R$ 2.934,70 e terá a suspensão da CNH.