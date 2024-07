Publicado 09/07/2024 23:12

Resende – Um jovem foi morto na noite deste domingo (7), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Avenida Boa Vista, próximo a Igreja, no distrito de Engenheiro Passos.



De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe de guarnição ouviu diversos disparos de arma de fogo próximo à igreja católica da localidade durante a realização de um evento. Segundo os moradores, os tiros atingiram algumas pessoas que estavam na rua.



Imediatamente, os agentes fizeram buscas pelo local e encontraram um homem vestindo calça jeans e blusa de frio cinza que, ao perceber a presença da polícia, efetuou disparos. Os policiais revidaram, mas o suspeito conseguiu fugir.



No local, a PM encontrou o corpo de um homem já sem vida. Depois de investigarem, foi constatado que se tratava de um jovem de 28 anos. Outras duas pessoas, um adolescente de 16 anos e uma jovem de 22 anos, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Emergência de Resende.



O adolescente foi atingido na cabeça e, de acordo com a unidade médica, está em entubado e em estado gravíssimo. A jovem foi baleada na panturrilha e seu quadro é estável.



Uma equipe da perícia esteve no local para ajudar a polícia nas investigações e depois uma viatura do Corpo de Bombeiros foi até o endereço para a remoção do corpo. Os agentes seguiram para a delegacia de Resende, onde o caso foi registrado.