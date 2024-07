Publicado 09/07/2024 23:15

Resende – Alunos do curso de Braille, Libras e Deficiência Intelectual receberam hoje às 18h30 a certificação. O evento aconteceu no Espaço Z, que fica na R. Luís Ferreira Pinto, nº 96, no bairro Manejo, em Resende (RJ).



Ao todo foram ofertadas 50 vagas para o curso de Deficiência Intelectual, 25 vagas para o curso de Libras e 20 para o de Braille. 50% das vagas foram voltadas para os profissionais que atuam na rede municipal de ensino e o restante para familiares de surdos e de pessoas com deficiência visual, profissionais como monitores de creche, cuidadores, professores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, entre outros profissionais que atuam no município.



O objetivo foi capacitar os profissionais da área e os familiares de pessoas com deficiência auditiva e visual, promovendo a inclusão e a diminuição da desigualdade social. Com o término das aulas, os alunos receberam, nesta terça-feira, a certificação de conclusão do curso.