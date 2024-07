Publicado 11/07/2024 20:31

Resende – Na manhã desta quinta-feira (11), um homem de 50 anos foi preso suspeito de furtar uma loja em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua Albino de Almeida, no bairro Campos Elíseos.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram chamados por uma testemunha que presenciou o crime e seguiu o suspeito, que estava com uma mochila.

Ainda segundo a PM, o suspeito foi encontrado com quatro copos térmicos do tipo Stanley, sete peças de queijo e duas escovas. Ele confessou aos policiais que havia furtado esses itens da loja e toda a ação foi capturada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.



O homem foi levado para a 89ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por furto e permaneceu detido.