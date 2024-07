Publicado 10/07/2024 21:43

Resende - Uma adolescente, de 16 anos, foi atropelada por um caminhão na manhã desta terça-feira (9), em Resende (RJ). De acordo com informações da Guarda Municipal, o acidente foi na Avenida Coronel Professor Antônio Esteves, no bairro Morada da Colina.

Segundo a Polícia Militar, eles foram acionados para atender uma ocorrência de atropelamento e ao chegarem no endereço, avistaram a vítima caída no chão, na faixa de pedestres. Em depoimento, o condutor do caminhão informou que seguia na pista atrás de um ônibus e quando foi ultrapassar o veículo, não conseguiu desviar da adolescente.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital de Emergência de Resende com ferimentos leves.

O condutor, de 42 anos, permaneceu no local até a realização da perícia, em seguida foi encaminhado para a delegacia de Resende, onde o caso foi registrado.