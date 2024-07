Publicado 12/07/2024 13:27

Resende - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou uma denúncia contra três criminosos. A solicitação é de prisão preventiva contra três criminosos pelo latrocínio do policial rodoviário federal Bruno Vazan Nunes, de Resende. O crime aconteceu em outubro de 2022 na Via Transolímpica, no bairro Deodoro, que fica na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo a denúncia, feita pela 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada – Núcleo Rio de Janeiro, os três homens, acompanhados com outros suspeitos, abordaram o veículo da vítima em um comboio para cometer o roubo. No momento em que um dos criminosos avistou o colete da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no banco traseiro do veículo, disparou contra Bruno.

Ele pulou a mureta que separa as pistas para tentar fugir, mas caiu de uma altura de seis metros na Avenida Duque de Caxias e não resistiu. Este ataque ao policial foi o terceiro crime cometido pelos acusados naquele dia, após já terem roubado dois veículos em Nilópolis, conforme detalhado na denúncia do MPRJ.

Diante da extrema violência empregada no crime e para proteger possíveis testemunhas, a Promotoria solicitou a prisão preventiva dos três acusados, que estão foragidos.