Professora de Resende lança projeto sobre Inteligência ArtificialFoto: Aline Reis

Publicado 12/07/2024 12:15 | Atualizado 12/07/2024 12:40

Moradora de Resende, mestra em Literatura e doutoranda em Educação, Aline Reis criou um projeto voltado para os educadores de toda a região sobre o universo da inteligência artificial. O lançamento aconteceu na última segunda-feira, dia 8 de julho, de forma online.

O projeto, chamado "IA para Educadores" tem como objetivo atualizar mensalmente os educadores sobre a Inteligência Artificial na educação. Segundo a fundadora, todos poderão aprender sobre as ferramentas e estratégias mais recentes para melhorar a experiência de aprendizagem dos alunos, economizar tempo na pesquisa, além de explorar novas tecnologias.

"A Inteligência Artificial (IA) tem se tornado cada vez mais presente em nossos cotidianos, e em diversas áreas de atuação. Ela também surge na Educação e vem para nos auxiliar em inúmeros fatores. Alguns deles são o auxílio em nossos projetos escolares, tornando-os mais efetivos, sem lacunas no momento da avaliação ou, simplesmente, de sua execução; também a otimização do tempo do professor, sempre tão atarefado e com grande quantidade de cobranças e prazos a cumprir. Dar rosto a personagens das obras literárias, fazendo-as mais vivas no imaginário dos leitores é, também, uma das possibilidades de uso na Educação. E isso para falarmos apenas em algumas das possibilidades de uso dessa exponencial tecnologia no contexto no qual vivemos."

A história da inteligência artificial no Brasil começou em meados de 1970, mas ganhou força a partir dos anos 90. O crescimento significativo aconteceu em reconhecimento de padrões, processamento de linguagem natural e visão computacional. Mas, com o avanço dos pesquisadores brasileiros, foram desenvolvidos algoritmos e modelos que impulsionaram a aplicação da IA em diversos setores, como saúde, finanças, indústria e educação.