Passeio Histórico é realizado neste sábado em ResendeFoto: Prefeitura de Resende

Publicado 12/07/2024 11:43

Resende - A Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, vai realizar neste sábado, dia 13 de julho, o "Passeio Histórico". O projeto tem como propósito oferecer uma caminhada guiada pelo Centro Histórico da cidade, explorando seus prédios, construções e monumentos enquanto conta a história de Resende.

De acordo com a prefeitura, essa é uma oportunidade única para os participantes conhecerem mais sobre o passado do município. O passeio marca os 176 anos desde que a Vila de Resende foi elevada à categoria de cidade, fato celebrado no dia 13 de julho de 1848, um marco no desenvolvimento local.

Naquela época, a população de Resende era aproximadamente 19 mil habitantes, dos quais 9.814 eram livres e 8.663 eram escravos. O município estava organizado em seis distritos: Cidade, Campos Elíseos, Bom Jesus de Sant'Ana dos Tocos, Boa Vista, Santo Antônio da Vargem Grande e São Vicente Ferrer.



Nesse mesmo período, iniciou-se a navegação pelo Rio Paraíba. Mais de 60 barcas transportavam café dos armazéns de Sant'Ana dos Tocos, Campo Belo e Resende até Barra do Piraí, onde ocorria o transbordo para os trens da Estrada de Ferro D. Pedro II, atualmente conhecida como Central do Brasil.

Quem tiver interesse em participar do passeio em comemoração aos 176 anos da proclamação da cidade, deve se encontrar às 9h em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição. A participação no evento é gratuita.