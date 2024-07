Publicado 16/07/2024 22:50

Resende - A faculdade Estácio, campus Resende, vai realizar no próximo sábado, 20 de julho, um vestibular social. Essa é uma parceria da instituição com o Resende Futebol Clube e a Pelé Academia, com o objetivo de promover a educação dos jovens da cidade.

O melhor colocado vai receber uma bolsa de estudos integral durante todo o curso para graduações tecnológicas de dois anos no campus Resende da Estácio.

A universidade, reconhecida com o conceito institucional máximo pelo MEC, é uma das maiores e mais respeitadas instituições de ensino superior do país.

Os interessados devem ter o Ensino Médio completo. Para se inscrever, basta acessar https://forms.office.com/r/QwcGPbFKXK até sexta-feira, dia 19.