Foragido é preso na Via Dutra, em ResendeFoto: Divulgação/PRF

Publicado 15/07/2024 23:45

Resende - Um foragido da justiça foi preso na tarde desta segunda-feira (15), em Resende (RJ). A prisão aconteceu na altura do km 312 da Via Dutra.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, durante a fiscalização, os policiais identificaram o o homem, de 61 anos. Após a verificação no sistema, foi constatado que ele era procurado pela justiça por homicídio e contra ele havia um mandado de prisão em aberto expedido no dia 18 de janeiro do ano passado pela Comarca de Resende.

Foi dada voz de prisão ao foragido e a ocorrência encaminhada para a 89ª DP de Resende para as providências legais cabíveis e registro do cumprimento do mandado de prisão.