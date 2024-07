Publicado 17/07/2024 19:15

Resende - As inscrições para a 2ª Edição do Concurso Poetas das Agulhas Negras estão abertas até esta quarta-feira (17). O II Concurso Poetas das Agulhas Negras é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Resende, organizada pela Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda (FCCMM) e promovida pela Biblioteca Pública Dr. Jandyr César Sampaio.

O objetivo do concurso é proporcionar uma plataforma para poetas locais promoverem a arte literária, além de revelar e divulgar novos talentos de Resende e dos municípios da Região das Agulhas Negras. O edital e seus anexos estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Resende.

As dúvidas sobre o concurso podem ser enviadas para o e-mail: poetasdasagulhas@gmail.com, dentro do período de inscrição. As respostas serão fornecidas pela FCCMM em até três dias úteis. Os interessados devem ter no mínimo 14 anos de idade e morar em um dos municípios da Região das Agulhas Negras (Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis).

As obras devem ser inéditas e originais, podendo pertencer a qualquer escola literária ou modelo regional. Menores de 18 anos devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis, reconhecida em cartório, e cópia do RG dos responsáveis.