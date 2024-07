Publicado 17/07/2024 19:32

Resende - A Campanha de Vacinação contra a Dengue, Influenza e Covid-19 continua neste sábado (20), em Resende (RJ). Seguindo o calendário divulgado pela Prefeitura Municipal, a imunização continuará acontecendo em todos os sábados do mês de julho.

O objetivo da ação é facilitar o acesso às vacinas à toda a população. O posto de vacinação vai funcionar na loja ao lado do restaurante Haikai, no piso L3 do Resende Shopping. O horário será de 12h às 18h.

Atenção para a faixa etária e documentação:



- Menores de idade devem estar acompanhados pelo responsável.

- Maiores de 18 anos devem ter um comprovante de vacinação anterior, para comprovar doses anteriores, ou podem ter o esquema vacinal iniciado com as vacinas contempladas para a faixa etária. A equipe técnica de vacinação irá avaliar quais vacinas devem ser aplicadas.

Para receber o imunizante é necessário apresentar o CPF ou Cartão do SUS e a carteira de vacinação. O Resende Shopping fica na Avenida Saturnino Braga, número 369, no Centro, em Resende.