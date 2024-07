Publicado 18/07/2024 21:11

Resende - As inscrições para participar do 51º Salão da Primavera estão abertas em Resende (RJ). Os artistas da região poderão cadastrar até três obras por artista ou grupo, acompanhadas da respectiva ficha de inscrição, integralmente preenchida, cópias do RG e CPF ou CNH, comprovante de residência e comprovante bancário. O prazo é até o dia 22 de agosto.



No momento de inscrição de obras de autoria coletiva deverão constar o nome do grupo e de cada um dos participantes no currículo anexado ao portfólio, sendo que apenas um responsável preencherá e assinará a Ficha de Inscrição e receberá a premiação, se for o caso. Todas as obras deverão indicar no verso o nome do artista, o título da obra, data, dimensões, técnica, material utilizado, e anotações específicas para sua

conservação e manutenção durante a exposição.

Os interessados deverão apresentar obras inéditas, dentre as seguintes categorias:



- Pintura;

- Desenho/ Ilustração

- Gravura;

- Escultura/Objeto/Instalação;

- Fotografia/ Arte digital

- Vídeo/ Multimídia

Confira abaixo os prêmios do 51º Salão da Primavera:



PRÊMIO FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA

Instituído pela Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda

Valor do Prêmio: R$ 7.060 (Sete mil e sessenta Reais)ou 05 (cinco) salários mínimos.



PRÊMIO ALTAMIRO PIMENTA

Instituído pela Prefeitura Municipal de Resende

Valor do Prêmio: R$ 7.060 (Sete mil e sessenta Reais)ou 05 (cinco) salários mínimos.



PRÊMIO ENGENHEIRO EITEL CESAR FERNANDES

Instituído pela Câmara Municipal de Resende, concedido somente a artista resendense, aqui nascido ou radicado há mais de 10 anos no município.

Valor do Prêmio: R$ 7.060 (Sete mil e sessenta Reais) ou 05 (cinco) salários mínimos.

A obras deverão ser entregues pessoalmente de segunda a sexta-feira de 11h às 16h. Dúvidas, esclarecimentos ou orientação técnica para o preenchimento da Ficha de Inscrição serão prestados pela Coordenação do MAM-Resende, de segunda a sexta-feira, de 11h às 17h, pessoalmente, ou pelo telefone (24) 3360- 4470 ou pelo e-mail: mam.resende@gmail.com.