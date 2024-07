Publicado 19/07/2024 22:23

Resende - As inscrições para o 2º Festival de Aves e Natureza de Resende (FAN) estão abertas até o dia 23 de agosto. Para participar do concurso de fotografia é necessário ter idade até 15 anos, a foto deve ser tirada em Resende ou distritos e as fotos precisam ser de aves ou da natureza.



O objetivo da iniciativa é promover a conscientização sobre a importância do cuidado com as aves e incentivar a prática da observação de aves na região. O evento contará com uma programação diversificada, incluindo palestras, oficinas, exposições, concurso de fotografia, venda de produtos e artesanatos relacionados ao tema.

O município é um importante polo para a observação de aves, com mais de 400 espécies catalogadas. Confira abaixo a programação do evento:

- Palestras: Especialistas discutirão a conservação das aves e a importância da biodiversidade.

- Oficinas: Atividades práticas para todas as idades sobre técnicas de observação e identificação de aves.

- Exposições: Mostras fotográficas e artísticas com foco na avifauna local.

- Concurso de Fotografia: Aberto ao público, destacando as melhores capturas de aves em seu habitat natural.

- Venda de Produtos e Artesanatos: Produtos temáticos para entusiastas da natureza.

- Saídas de Campo: Visitas guiadas aos principais pontos de observação de aves na região.



O Festival é uma excelente oportunidade para aprofundar o conhecimento sobre a rica biodiversidade de Resende e fomentar práticas sustentáveis que contribuem para a conservação ambiental.