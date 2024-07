Publicado 19/07/2024 21:56

Resende - Uma recreação com oficinas para crianças vai acontecer neste fim de semana, em Resende (RJ). A programação começa neste sábado (20) das 15h às 18h, no piso L3 do Resende Shopping.

Segundo a organização do evento, as inscrições são limitadas para as oficinas e serão abertas a partir das 15h no local. Além de recreação, terá uma oficina de Slime. O evento é indicado para crianças de 4 a 12 anos de idade.

O objetivo é promover distração educativa para as crianças no período de férias escolares. As férias são um período crucial para o desenvolvimento infantil, oferecendo uma pausa necessária da rotina escolar e proporcionando oportunidades para que as crianças se envolvam em brincadeiras livres. Segundo os especialistas, brincar nas férias é essencial, pois permite que as crianças desenvolvam habilidades sociais, emocionais e cognitivas em um ambiente menos estruturado.

As atividades serão gratuitas e para participar é necessário estar com um responsável. O Resende Shopping fica na Avenida Saturnino Braga, número 369 - Centro, Resende.