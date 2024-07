Resende recebe apresentação no Parque das Águas, em Resende - Foto: Divulgação

Resende recebe apresentação no Parque das Águas, em ResendeFoto: Divulgação

Publicado 19/07/2024 21:17

Resende- Neste sábado, dia 20 de julho, Resende (RJ) vai receber uma adaptação interativa do clássico conto dos Irmãos Grimm, Rapunzel. A apresentação será às 10h no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.

Iniciativa da Fundação ArcelorMittal, o espetáculo faz parte do programa Diversão em Cena, com 14 anos de história. A peça conta a história de uma jovem de longos cabelos da cor do ouro, que foi presa no alto de uma torre por uma bruxa vingativa. São 50 minutos de apresentação gratuita para crianças a partir de 3 anos de idade.

Segundo a ArcelorMittal, o objetivo da instituição é atuar na democratização do acesso à cultura, educação e esporte. Com o programa Diversão em Cena, já realizou mais de 3 mil espetáculos e alcançou um público de cerca de 1,3 milhão de pessoas, promovendo inclusão e formação cidadã.

Serviço

Data: 21 de julho, domingo

Hora: 10h

Local: Corredor Cultural (Fundação Cultura Barra Mansa, Centro)

Sobre a Fundação ArcelorMittal