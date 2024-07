Publicado 22/07/2024 19:48

Resende - Um jovem foi preso e drogas foram apreendidas na manhã de sábado (20), em Resende (RJ). A prisão aconteceu no bairro Santo Amaro.

De acordo com informações da polícia, uma equipe do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estava em um patrulhamento da Rua B, quando observou um indivíduo com atitude suspeita. Após a abordagem, foi confirmado que o suspeito tem 19 anos.

Com ele, a polícia apreendeu um dichavador com maconha e uma folha de seda. O jovem foi levado, junto com os materiais apreendidos, à 89ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado.