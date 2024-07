Balão de grande proporção cai no Parque Estadual da Pedra Selada - Foto: Reprodução

22/07/2024

Resende - Um balão caiu próximo ao Parque Estadual da Pedra Salada, em Resende (RJ). O acidente aconteceu neste domingo (21), na área rural do município.

De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o balão media 15 metros de altura e caiu na zona de amortecimento do parque. Em razão das correntes de ar na região, o órgão acredita que o balão possivelmente se originou no estado de São Paulo.

Com a ajuda de brigadistas do ICMbio e do próprio Parque Estadual da Pedra Selada, o balão foi apreendido sem causar incêndio ou ferimentos a qualquer pessoa.