Suspeitos fogem e drogas são apreendidas em Resende - Foto: Divulgação/PMR

Suspeitos fogem e drogas são apreendidas em ResendeFoto: Divulgação/PMR

Publicado 23/07/2024 20:15

Resende - Dois suspeitos fogem e drogas são apreendidas na tarde desta terça-feira (23), em Resende (RJ). A apreensão aconteceu na Rua do Canal, ao lado do posto de saúde, no bairro Baixada da Olaria.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento quando dois indivíduos chamaram a atenção dos agentes. Ao avistarem a viatura, os suspeitos começaram a fugir para uma área de mata na localidade.

Imediatamente os policiais realizaram buscas pelo local, mas não conseguiram localizar os indivíduos. No entanto, a PM encontrou uma sacola plástica com 121 pinos contendo pó branco $5, 11 tiras de erva seca de $20, três tiras de erva seca de $30, duas tiras de erva seca de $50 e dois frascos de loló.

Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Resende, onde o caso foi registrado e está sendo investigado.