Jovem e adolescente são presos com drogas em Resende - Foto: Divulgação/PMR

Publicado 23/07/2024 20:41

Resende - Jovem, de 22 anos, e adolescente, de 17 anos, são apreendidos com drogas na noite desta segunda-feira (22), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua do Canal, no bairro Baixada Olaria.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do Setor de Inteligência, coordenada pelo Comandante do 37º BPM, seguiu para o endereço conhecido como “CHIQUEIRINHO” no bairro Baixada Olaria, para verificar uma denúncia de tráfico de drogas.

Os policiais ficaram, no primeiro momento, observando os suspeitos na prática de traficância e depois fizeram contato com outras equipes para reforçar o policiamento. Ao avistarem as viaturas, os indivíduos tentaram fugir, mas a todo momento os agentes acompanharam o deslocamento deles. Minutos depois, um jovem de 22 anos e um adolescente de 17 anos foram apreendidos.

Com eles, a Polícia Militar apreendeu 107 invólucros de maconha, 16 pinos de cocaína, 82 comprimidos Ecstasy, 45 pedras de crack, 16 loló e R$ 412,00.

Eles foram encaminhados para 89ª DP, onde o jovem foi preso e vai responder por tráfico de drogas e o menor, autuado no fato análogo ao tráfico de drogas, mas responderá o processo em liberdade.