Dois suspeitos são presos com arma de fogo em ResendeFoto: Divulgação/PMR

Publicado 25/07/2024 19:08

Resende - Dois suspeitos foram presos por porte ilegal de arma de fogo na noite desta quarta-feira (24), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua Crisântemo, no distrito de Engenheiro Passos.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento próximo ao endereço quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita. Ao avistarem a viatura, eles começaram a fugir em direção à mata.

Durante as buscas, a polícia encontrou um deles deitado na mata e outro mais a frente. No local foram apreendidos dois carregadores com dezenove munições, e uma pistola com numeração raspada. Um dos suspeitos capturados, de 27 anos, assumiu a propriedade da arma e disse que o outro só havia escondido para ele.

Ainda na ação, os agentes receberam uma denúncia que apontava o local que supostamente estava o veículo dos acusados. Ao chegarem no endereço, o suspeito, de 35 anos, disse ser de sua propriedade, que trabalhava como motorista de aplicativo e tinha ido até o bairro Baixada da Olaria conduzir o outro suspeito para o local.

Os dois foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia de Resende. Eles foram autuados e preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.