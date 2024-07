Publicado 24/07/2024 21:30

Resende - A visitação da 3ª edição do Salão das Artes Agulhas Negras, organizada pela Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, termina nesta sexta-feira, dia 26 de julho. Os interessados podem conferir os trabalhos no Museu de Arte Moderna (MAM) de Resende.

A mostra reúne trabalhos de artistas de diversas cidades da região do Médio Paraíba e pode ser visitada entre 10h30min e 18h, com entrada gratuita.



Segundo Carmem Aguiar, diretora do MAM, essa é a oportunidade para os moradores reconhecerem e apoiarem artistas locais. O Museu de Arte Moderna de Resende realiza anualmente o Salão da Primavera, um dos eventos mais renomados do Brasil. Desde 2021, além do Salão das Artes Agulhas Negras, o museu também inclui em seu calendário uma exposição inteiramente dedicada à fotografia.

O museu está situado na Rua Dr. Cunha Ferreira, número 104, no Centro Histórico de Resende.