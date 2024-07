Publicado 24/07/2024 21:21

Resende - A unidade do Senac RJ Resende vai realizar a Feira das Profissões nos dias 7 e 8 de agosto. Este será um evento gratuito destinado a alunos e à comunidade local. O objetivo é proporcionar uma imersão no mundo das carreiras, permitindo aos participantes explorar e interagir com profissionais experientes. A feira contará com workshops, aulas-show, atividades interativas e oportunidades de networking.

As inscrições serão feitas no local, por ordem de chegada e a programação será aberta ao público a partir das 19h30. Enquanto durante o dia, as atividades serão exclusivas para estudantes do Ensino Médio de escolas convidadas. Serão abordadas diversas áreas profissionais, como saúde, beleza e bem-estar, gastronomia, gestão e tecnologia.



Os participantes poderão fazer um tour guiado pela unidade do Senac, conhecer os laboratórios, realizar exames de aferição de pressão e glicose, e receber atendimentos como massagens.



Serviço:



Feira das Profissões Senac RJ | Dias 7 e 8 de agosto

Local: Senac Resende, Rua Sarquis José Sarquis, 80 – Jardim Jalisco

Horário: 19h30 às 21h30

Inscrições: No local, por ordem de chegada

Entrada: Gratuita

Programação para os dois dias:



19h30: Aula-show sobre comportamento em entrevistas de emprego



19h30: Workshops em áreas como:



Técnico em Enfermagem: estações de procedimentos

Maquiador: técnicas de maquiagem e caracterização

Cabeleireiro: técnicas de penteados

Técnico em Estética: estações de procedimentos

Alongamento de cílios + design de sobrancelhas

20h: Aula-show de primeiros socorros



20h30: Repetição dos workshops listados



21h: Aula-show sobre preparo de sushi