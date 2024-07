Obra milionária preocupa moradores que não acham reforma necessária - Foto: Jornal O Dia

Obra milionária preocupa moradores que não acham reforma necessáriaFoto: Jornal O Dia

Publicado 26/07/2024 21:59

Resende - A reforma na Praça dos Rodoviários, no bairro Paraíso, em Resende (RJ), está chamando a atenção dos moradores. O motivo e o valor investido para a obra estão sendo questionados, uma vez que, segundo os munícipes, não havia necessidade aparente de mudança no local.

De acordo com a placa informativa instalada na praça, a obra teve início em junho deste ano e tem o término previsto para 2025. Questionada pelo Jornal O Dia, a Prefeitura Municipal de Resende informou que a verba de R$1.073.284,15 para a execução desta obra é oriunda do Governo Federal e de acordo com o projeto, o valor enviado pela União será destinado à pavimentação em piso de concreto armado monolítico com instalação de piso podotátil, garantindo acessibilidade.

Disse ainda que serão instalados postes de iluminação em aço galvanizado, com 1 e 3 braços retos para iluminação geral, e refletores de LED para iluminar o monumento existente na praça. Os recursos também serão utilizados para melhorias no parque infantil, que contará com gangorra dupla, gira-gira, construção de um muro de escalada em concreto armado e uma "Casa do Tarzan" completa.

Confira o restante da nota na íntegra:



"O projeto inclui ainda a instalação de uma Academia da Terceira Idade, equipada com remador individual, exercitador de pernas duplo, elíptico duplo, puxador de costas duplo e giro diagonal duplo. A academia de ginástica será equipada com barras paralelas, espaldar simples, prancha abdominal, barra dupla para ginástica e barra de três alturas.



No que diz respeito ao mobiliário urbano, as equipes vão instalar bancos, mesas de jogos, lixeiras e mesas de ping-pong. Para completar os detalhes, a praça receberá plantio de grama e arbustos, preservando a arborização existente."