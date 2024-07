Publicado 29/07/2024 20:29

Resende - As inscrições para o processo seletivo da Volkswagen estão abertas, oferecendo oportunidades para trabalhar em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os interessados podem se inscrever online.

O novo programa de trainee da Volkswagen Caminhões e Ônibus é destinado a profissionais recém-formados que se identificam como negros. O programa tem duração de 15 meses e abrange áreas como Engenharia, Finanças, Logística e Marketing.

O programa também proporciona uma oportunidade internacional para os aprovados, promovendo tanto o desenvolvimento pessoal quanto profissional. As vagas são para trabalho presencial em São Paulo (SP), Vinhedo (SP) e Resende (RJ).

Para se candidatar, é necessário ter concluído o ensino superior entre dezembro de 2018 e dezembro de 2022, preferencialmente em Engenharia, Administração ou áreas relacionadas, e ter fluência em inglês.

Os benefícios oferecidos incluem plano de saúde com coparticipação, plano odontológico, vale-alimentação, previdência privada, participação nos lucros, parceria com academia TotalPass, auxílio home office e day off no aniversário.

Para participar do processo seletivo, candidatos negros recém-formados podem se inscrever pelo link fornecido. As etapas incluem inscrições, teste de inglês, teste de resolução de problemas, avaliação telefônica, dinâmica de grupo e entrevista com o gestor.

Participar de um programa de trainee traz diversas vantagens, como a experiência prática e o desenvolvimento de habilidades diretamente no ambiente de trabalho. Trainees recebem treinamento completo, mentoria e feedback contínuo, o que facilita uma rápida adaptação.

Além disso, esses programas oferecem uma visão geral da empresa, ajudando a compreender a cultura organizacional e os diversos departamentos, além de identificar interesses e pontos fortes, e abrir portas para oportunidades de crescimento dentro da empresa.