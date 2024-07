Publicado 26/07/2024 23:00

Resende - Um engavetamento na Rodovia Presidente Dutra, em Resende (RJ), deixou uma pessoa ferida na tarde desta sexta-feira (26). O acidente aconteceu no km 301, na pista sentido São Paulo da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu por volta de 14h30. Assim que chegaram no local, prestaram atendimento à vítima, que estava com ferimentos leves.

Ela recusou atendimento médico e deixou o local. O trânsito ficou lento até a retirada dos veículos, mas já foi normalizado.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.