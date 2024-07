Publicado 30/07/2024 20:19

Resende - Na manhã desta terça-feira (30), um caminhão carregado com garrafas de água colidiu com uma mureta na Via Dutra, na altura do km 313, em Resende (RJ). A batida aconteceu no sentido Rio de Janeiro, por volta das 6h45.

Conforme informações da CCR Rio-SP, responsável pela administração da rodovia, houve derramamento de carga na pista oposta, no sentido São Paulo.

O tráfego foi restrito à faixa da direita em ambas as direções por algumas horas, até a conclusão da limpeza da via.

Os motoristas que precisaram passar pelo trecho enfrentaram um congestionamento de até 6 km de extensão na região afetada. Neste momento o trânsito já foi normalizado.