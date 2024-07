Publicado 29/07/2024 20:45

Resende - A polícia prendeu nesta segunda-feira (29), um jovem suspeito de envolvimento no homicídio do sargento do 37º Batalhão da Polícia Militar de Resende, Vanderlei da Silva Pereira. O crime aconteceu na última quinta-feira (25), em Itatiaia (RJ).

Segundo informações da Polícia Civil, a prisão aconteceu no bairro Cidade da Alegria, em Resende (RJ). O suspeito de participar do crime, residia em Magé (RJ) e possui um histórico extenso de delitos. Durante a investigação, os policiais descobriram várias fotos do indivíduo exibindo armas nas redes sociais.



O jovem, de 23 anos, foi encaminhado para a delegacia de Resende (RJ). De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar e capturar outros suspeitos envolvidos no crime.

Relembre o caso



Vanderlei da Silva Pereira, sargento do 37º Batalhão da Polícia Militar de Resende, foi morto a tiros em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na altura do Posto Fiscal de Nhangapi, no pátio de um posto de combustível.



Segundo informações da Polícia Militar, ele recebeu 25 disparos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com imagens da câmera de segurança do local, cinco homens armados com fuzis foram os responsáveis pelo crime.



Desde então, a polícia vinha investigando o crime e tentando localizar os suspeitos.