Publicado 01/08/2024 11:06

Resende - A Polícia Militar do 37º Batalhão de Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (30), um foragido da justiça, em Resende (RJ). A prisão aconteceu no bairro Itapuca, no bairro Cidade Alegria.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da Patrulha Tático Móvel estava fazendo um patrulhamento na Rua Hostílio de Souza, no bairro Itapuca, quando avistaram um homem que é suspeito de participar de uma organização criminosa no bairro.

Depois de realizarem a abordagem, os agentes verificaram que contra o homem havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Resende, por tráfico de drogas.



Imediatamente ele foi encaminhado para a delegacia de Resende, onde foi cumprido o mandado de prisão. Ainda segundo a polícia, o suspeito ficou à disposição da Justiça.