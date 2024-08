Inscrições para curso de Gastronomia em Resende estão abertas - Foto: Divulgação/ Senac

Publicado 01/08/2024 11:33

Resende - As inscrições para curso de Gastronomia voltado para empreendedores estão abertas em Resende (RJ). Essa é uma iniciativa do Senac-RJ, com cursos de curta duração na área da Gastronomia, direcionados para quem deseja empreender e obter renda a partir da cozinha de casa.

O novo portfólio, chamado "Virando o Jogo na Cozinha", oferece formação em técnicas de preparação e habilidades essenciais para promover e vender produtos, visando ao lucro. Entre as opções disponíveis estão os cursos "Quentinhas de Milhões", "Salgados que rendem Clientes", "Bolos e geleias para ganhar uma bolada", "Congelados – um negócio para durar", entre outros.

As aulas serão realizadas nas unidades do Senac RJ, em Resende, com início previsto para este mês. Terão cursos completos e módulos práticos. Nos cursos completos, além de aprenderem receitas e técnicas de preparação de diversos produtos, os alunos têm acesso ao plano "Venda Mais", que abrange metas, precificação, técnicas de atendimento, promoção e entrega.

Já nos módulos práticos, os alunos podem personalizar seu aprendizado conforme as técnicas que desejam dominar. Todos os cursos também abordam boas práticas de higiene e manipulação de alimentos, valorização de produtos regionais e sazonais, e técnicas de aproveitamento e congelamento de alimentos para evitar desperdícios e reduzir custos. Adicionalmente, os alunos aprendem a fotografar e promover seus produtos através do WhatsApp.