Publicado 05/08/2024 19:55

Resende - Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (5), em Resende (RJ), depois de atirar para o alto em um posto de combustíveis. O caso aconteceu na Avenida Tenente-Coronel Adalberto Mendes, no bairro Vila Julieta.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar uma denúncia de que indivíduos em uma caminhonete estavam efetuando disparos de arma de fogo em um posto de combustíveis. No local, a polícia identificou o veículo e avistou três suspeitos.

Ao fazerem buscas pelo local, os agentes encontraram, embaixo do carro, um revólver calibre 32 com duas munições intactas e quatro estojos de munição deflagrada. Diante dos fatos, todos os envolvidos juntamente com o material arrecadado foram conduzidos para a 89DP.

Após apreciação na delegacia, o homem, de 56 anos, foi preso e os demais envolvidos foram ouvidos na condição de testemunhas e liberados. A arma de fogo e as munições foram apreendidas.